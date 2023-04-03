Больше 1000 белорусов пострадали от чистильщиков вентиляции. В СК предложили пожаловаться

Опубликовано: 03.04.2023 12:38 , Обновлено: 03.04.2023

В Следственном комитете рассказали о расследовании уголовного дела против чистильщиков вентиляции, от действий которых пострадали более тысячи белорусов.

По данным следствия, четверо мужчин от имени организаций «БелБытВентиляция», «ГорВентиляция» и «ДомашняяБытоваяВентялиция» предлагали жителям Минска услуги по очистке вентиляции. При этом утверждали, что это обязательно и угрожали большими штрафами при отказе.

Однако вместо настоящей услуги, мужчины чистили системы вентиляции обычным пылесосом, а тягу проверяли с помощью листа бумаги. Стоил такой сервис от 135 до 175 рублей.

Чаще всего «чистильщики» выбирали квартиры пожилых людей. Иногда мужчины представлялись сотрудниками ЖЭСа и других организаций.

По данным СК, уже установили больше тысячи потерпевших. Однако список может быть не окончательным. Если вы также пострадали от подобных действий, в комитете попросили позвонить по телефонам: 8 (017) 389 54 72 и 8 (044) 500 31 11.