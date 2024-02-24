Работники "Белпочты" сожгли древнее славянское чучело

📷 Фото

Опубликовано: 24.02.2024 17:50 , Обновлено: 24.02.2024

В пресс-службе "Белпочты" сообщили, что 24 февраля генеральный директор и работники предприятия устроили празднование "древнего славянского" праздника, в ходе которого сожгли чучело.

Так представители “Белпочты” отметили Масленицу. В пресс-службе похвалились, что праздник сопровождался “угощениями, играми и развлечениями”, а также традиционной церемонией сожжения чучела. А открыла мероприятие генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич.

“Все участники праздника насладились атмосферой радости, веселья и вкусных угощений. Праздник стал ярким и запоминающимся событием для всех участников и посетителей”, - сообщили в Белпочте.

Как древние белорусы отмечали Масленицу?

Масленицей (сырной неделей, Масленкой, а также сырницей) - у белорусов назвали зимне-весеннюю неделю перед началом Великого поста, который отмечается в Православной Церкви. Праздники всегда приходились на 8-ю неделю до Пасхи. Название пошло от того, что в конце февраля-начале марта коровы успевали уже отелиться. И тогда в крестьянских хозяйствах появлялось много молока, что делало его главным продуктом на столе.

Когда Пасха в 2024 году? Католики отметят на 35 дней раньше православных

В ходе недельной Масленицы угощали лепешками коров, объезжали жеребцов, достигших трехлетнего возраста, и избирали деревенского пастуха на следующий год. Также в течение недели зятья должны были сходить к своим тещам на блины. В субботу устраивались Золовкины посиделки, когда гостили друг у друга родственники, а молодежь запрягала в сани лошадей с отделанными лентами и колокольчиками упряжью.