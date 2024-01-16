Когда Пасха в 2024 году? Католики отметят на 35 дней раньше православных
Пасха - древнейший и самый главный праздник в христианском календаре. Ежегодно его дата меняется. Причем, православные и католики чаще отмечают праздник в разные дни. Многие люди уже интересуются, когда будет Пасха в 2024 году?
Пасха у католиков в 2024 году
Католики (а также некоторые протестанты — лютеране) всегда отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за за весенним равноденствием (20 марта).
Таким образом, у них первый день праздника в 2024 году выпал на 31 марта.
К слову, Пасхе предшествует Пасхальный Тридиум (Пасхальное триденствие):
- Великий четверг — 28 марта 2024 года;
- Страстная пятница — 29 марта 2024;
- Страстная суббота —30 марта 2024 года.
А Великий пост в 2024 году у католиков начнется с Пепельной среды, выпадающей на 14 февраля.
Православная Пасха в 2024 году
Православные христиане, как правило, отмечают праздники позже, чем католики.
Они также отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием, но всегда после Песаха — еврейской Пасхи (которая в 2024 году выпала на 22-30 апреля).
Так что православные будут отмечать Пасху 5 мая.
- Великий или Чистый четверг — 2 мая;
- Великая пятница — 3 мая;
- Великая суббота — 4 мая.
Великий пост у православных начнется с понедельника 18 марта.
Напомним, что иногда православная и католическая Пасха совпадают. Ранее Телеграф писал, когда это случится в следующий, а когда в последний раз.
Почему православная и католическая Пасха иногда совпадают? Дело в астрономии