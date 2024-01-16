Когда Пасха в 2024 году? Католики отметят на 35 дней раньше православных

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Опубликовано: 16.01.2024 07:00 , Обновлено: 15.01.2024

Пасха - древнейший и самый главный праздник в христианском календаре. Ежегодно его дата меняется. Причем, православные и католики чаще отмечают праздник в разные дни. Многие люди уже интересуются, когда будет Пасха в 2024 году?

Пасха у католиков в 2024 году

Католики (а также некоторые протестанты — лютеране) всегда отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за за весенним равноденствием (20 марта).

Таким образом, у них первый день праздника в 2024 году выпал на 31 марта.

К слову, Пасхе предшествует Пасхальный Тридиум (Пасхальное триденствие):

Великий четверг — 28 марта 2024 года;

Страстная пятница — 29 марта 2024;

Страстная суббота —30 марта 2024 года.

А Великий пост в 2024 году у католиков начнется с Пепельной среды, выпадающей на 14 февраля.

Православная Пасха в 2024 году

Православные христиане, как правило, отмечают праздники позже, чем католики.

Они также отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием, но всегда после Песаха — еврейской Пасхи (которая в 2024 году выпала на 22-30 апреля).

Так что православные будут отмечать Пасху 5 мая.

Великий или Чистый четверг — 2 мая;

Великая пятница — 3 мая;

Великая суббота — 4 мая.

Великий пост у православных начнется с понедельника 18 марта.

Напомним, что иногда православная и католическая Пасха совпадают. Ранее Телеграф писал, когда это случится в следующий, а когда в последний раз.

Почему православная и католическая Пасха иногда совпадают? Дело в астрономии