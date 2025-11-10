Работают ли "глушилки" и что следователи могут получить с мобильных телефонов белорусов?

Опубликовано: 10.11.2025 20:02 , Обновлено: 10.11.2025

Современные коррупционеры активно используют технические средства, включая устройства подавления сигнала («глушилки») и мобильные телефоны, чтобы скрыть свою преступную деятельность, заявили в СК Беларуси. Однако, как заявил в интервью БЕЛТА заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев, эти ухищрения в некоторых случаях оказываются бесполезными против технического оснащения органов.

«Глушилки» не помогают

По словам Васильева, коррупционеры иногда пытаются использовать средства подавления звуко- и видеозаписи, надеясь на безнаказанность. В качестве примера он привел одну историю, которая плохо закончилась для подследственного.

«В следственной практике некоторое время назад был случай, когда коррупционер в своем кабинете прямо указывал обратившемуся к нему с просьбой человеку о необходимости передачи взятки. При этом, видя беспокойство этого человека, коррупционер продемонстрировал ему так называемую “глушилку” и заявил, что в его кабинете можно открыто обсуждать любые вопросы», – рассказал Васильев.

Этот разговор и последующие переговоры впоследствии всё-таки были записаны следователями, а «глушилка» оказалась бесполезной.

Замглавы СК также подтвердил, что мобильные телефоны сегодня являются основным источником информации для органов. По его словам, у Следственный комитет есть определенные технические средства для получения информации, у том числе даже удаленной.

«В распоряжении Следственного комитета имеются программные и аппаратные средства получения информации, содержащейся на компьютерном оборудовании и мобильных телефонах, а также удаленной с соответствующих устройств – зачастую эта информация содержит важнейшие доказательства перечисления взяток», – отметил Анатолий Васильев.

По его словам, такая информация особенно критична при расследовании «бесконтактных» форм взяточничества, когда взятка передается через криптовалюту или безналичный перевод.

По словам Васильева, цифровые следы практически невозможно стереть полностью, и следователи могут восстановить практически всю информацию, включая удаленные переписки и фотографии, которые становятся доказательствами по уговоным делам.

Кстати, как сообщал Telegraf.news, 10 ноября на совещании с правительством Лукашенко, говоря о кибербезопасности, заявил, что данные с телефонов белорусов также могут идти и за границу.

«Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета», - по его мнению, в отличие от мобильной связи, разговор по проводному телефону «точно на серверах в Канаде или США не окажется».

Лукашенко потребовал от чиновников пользоваться проводными телефонами и составлять бумажные отчеты