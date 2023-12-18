Путин упростил получение гражданства РФ жителям Беларуси. Какие документы потребуют?

Опубликовано: 18.12.2023 20:54 , Обновлено: 18.12.2023

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России жителям Беларуси, Казахстана и Молдовы. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Беларуси смогу подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.

Таким образом, гражданам Беларуси вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий личность.

К слову, соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России при подаче заявления не будут обязательными и для граждан Казахстана и Молдовы, значится в указе. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохранилось.

За отказ от участия в войне с Украиной лишат?

К слову, в октябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не желают принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

А еще ранее, в апреле, Владимир Путин подписал новую редакцию закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которой лишать приобретенного гражданства будут за «угрожающие национальной безопасности действия», в том числе за военные «фейки» и «дискредитацию» армии РФ.

Ранее Телеграф писал, что в интернете появились различные слухи о лишении гражданства или о возможном запрете на выезд из страны для тех белорусов, у кого есть «карта поляка» или ВНЖ другой страны. В МВД Беларуси назвали информацию недостоверной.

В МВД рассказали, будут ли лишать гражданства белорусов с «картами поляка» и иностранными паспортами