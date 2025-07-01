"Проверьте свою биографию" - В МВД рассказали белорусам, кого не возьмут в милицию

Опубликовано: 01.07.2025 22:03 , Обновлено: 01.07.2025

Официальный Телеграм-канал военно-патриотических клубов министерства внутренних дел (ВПК МВД) опубликовал опросник для желающих стать сотрудником МВД. Там назвали условия, при которых белорусов не примут в милицию.

В ВПК заявили, что кандидаты должны оценить свои “морально-деловые качества”, так как в органы не возьмут тех, кто не обладает “высокими моральными принципами, стрессоустойчивостью и способностью принимать взвешенные решения”.

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Также там рекомендовало постоянно поддерживайте физическую форму и здоровье. Так как военно-врачебная комиссия и сдача нормативов по физкультуре — обязательные этапы.

И самое главное, даже если по первым двум пунктам все будет хорошо, в МВД захотят проверить биографию кандидатов.

“Отсутствие судимостей у вас и ваших близких родственников — обязательное условие”, - заявили в ВПК МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе визита в Гомельскую область заявил, что перед органами стоят три задачи. По его словам, именно им силовики должны уделить особое внимание.

Кубраков поставил три задачи милиционерам. К чему готовиться белорусам?