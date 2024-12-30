"Проведем вместе" - Глава Минлесхоза Беларуси предложил директорам и чиновникам поехать на буреломы в январские выходные

Опубликовано: 30.12.2024 14:19 , Обновлено: 30.12.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик 30 декабря предложил директорам и чиновникам отправиться на буреломы в выходные с 4 по 6 января. Провести так уикенд после Нового года глава Минлесхоза решил для поддержки работников на Гомельщине, устраняющих последствия летней непогоды.

“Думаю, будет правильным, если 4-6 января и мы, руководители различного звена, проведем вместе с командированными работниками”, - процитировали Кулика в Telegram-канале Минлесхоза.

По словам министра, на буреломах, где работают люди, чувствуется усталость, а такие длительные командировки психологически даются им непросто. Глава Минлесхоза сказал, что сам планирует приехать туда на январские праздники и ждет этого от своих заместителей, руководителей республиканских организаций, генеральных директоров государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО).

В Telegram-канале министерства также рассказали, что ранее Кулик поручил не привлекать к труду 1, 2 и 7 января работников, командированных для разработки июльских буреломов, чтобы дать им возможность встретить Новый год вместе с семьей.

Ранее Telegraf.news писал, что министр Кулик пообещал запустить еще девять новых производств деревянных домокомплектов, которые начали выпускать белорусские лесхозы в прошлом году. Необходимость этого глава ведомства объяснил высоким спросом на этот товар. Он также рассказал, какой именно деревянный дом белорусы покупают чаще других, и назвал причину, по которой, с его слов, возросла популярность деревянных домов.

В Минлесхозе пообещали белорусам запустить ещё 9 производств деревянных домов. За каким вариантом «стоит очередь»?