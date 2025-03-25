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Опубликовано: 25.03.2025 13:25 , Обновлено: 25.03.2025

Представители белорусского парламента прокомментировали слухи о дальнейшем повышении пенсионного возраста. Так, на днях эту тему затронул член Совета Республики Леонид Заяц во время встречи с коллективом Глусского УКП «Жилкомхоз». Видео с встречи опубликовала районная газета «Радзіма» в TikTok.

«Хочу вам авторитетно сегодня заявить, что этот вопрос даже не рассматривается нигде и не выносится на повестки», — сказал Заяц.

Чиновник связал распространение слухов о возможном повышении с лентами новостей в социальных сетях: «Это просто в TikTok читают люди… Начинает это расходиться, начинает будоражить население».

Ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова также дала «твёрдый ответ», что повышение пенсионного возраста в Беларуси не планируется, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Некоторое время назад в социальных сетях на самом деле распространялась информация о грядущем повышении пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь, для женщин. Однако стоит отметить, что источником выступали сомнительные анонимные аккаунты с небольшим количеством подписчиков.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в трудовом законодательстве Беларуси встречается понятие «предпенсионеры». Узнали, кто такие и на что могут рассчитывать.

В трудовом законодательстве Беларуси есть понятие «предпенсионеры». Кто относится и на что могут рассчитывать?