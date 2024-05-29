Милиция поделилась "черным списком" аккаунтов Instagram. Где не стоит заказывать товары белорусам?

Опубликовано: 29.05.2024 19:34 , Обновлено: 30.05.2024

Милиция Гродненщины опубликовала "черный список" аккаунтов в Instagram, "попавших в поле зрения правоохранителей". Речь идет о страничках, где мошенники якобы продают определенные товары или же предлагают услуги.

В УВД Гродненского облисполкома отметили, что аферисты стали “более изобретательны” и стараются втереться в доверие к белорусам. “Чтобы вы не попали в руки недоброжелателей, публикуем список “запятнавших” себя страничек”, - написали в Telegram-канале ведомства.

И привели перечень аккаунтов Instagram по категориям. Вот страницы, якобы продающие одежду и обувь:

GRAND_SHOP.BY,

ZIBO.BY,

DRILLOVIY_MARKET,

O.SHMOTKINA/O.SHMOTKINAA,

WOMEN_STYLE.RB,

FOKS.STORE.BY,

ODEVAY_OBUVAY,

BEL_ORIGINAL_STORE,

STYLE_SHOP.BY.

Опубликовали также список аккаунтов по “продаже” мобильных телефонов:

PINEAPPLE.BY, PINAPPLE, BY.CONFISKAT, IDONAPPLE, I.DEVICE.BY, UNIVERSES.MOBILE.BY.

А на этих страничках в Instagram аферисты, как сообщили в УВД, предлагают купить предметы интерьера, садовую мебель, технику для дома:

MEBEL.SAD.BY,

SADOVAYA_MEBEL.SHOP,

BY.RELEASE.

И еще несколько мошеннических, по данным милиции, аккаунтов в этой соцсети:

POSTELNOE.BELIE.TOP (“продажа” постельного белья), MIR_PARFUMA_BY (парфюм), BUKETBEL_BY (цветы), TIRE.BY (автомобильные шины), SYSTEMBELBL (выигрыш в букмекерской конторе), “АРТУР АНТАЕВ” / ARTUR ONTAEV (заработок на криптовалюте, инвестирование в нее).

В милиции Гродненщины также посоветовали белорусам убедиться в благонадежности продавца, прежде чем перечислять ему деньги.

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