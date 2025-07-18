🎥 Видео

Опубликовано: 18.07.2025 10:42 , Обновлено: 18.07.2025

В Минске на днях у здания филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) выстроились очереди из абитуриентов, подающих документы. Видео молодых людей опубликовал в своём TikTok-аккаунте сам вуз.

«Когда абитуриенты узнали, что у нас нет отработки, если учиться на бюджете. А также можно сдавать вступительные экзамены», — говорится в подписи к ролику, который уже набрал почти 30 тысяч просмотров.

Как сообщается на официальном сайте минского филиала РГСУ, это проект, созданный за счёт средств Союзного государства. Обучение ведётся по программам российского бакалавриата и магистратуры, выпускники получают диплом государственного образца РФ.

Особенность для выпускников, как указали на сайте вуза, — отсутствие обязательного распределения, в том числе на бюджетной форме обучения.

Так, в этом году филиал предложил 77 бюджетных мест по направлениям «Психология», «Менеджмент», «Социальная работа» и «Юриспруденция». При этом граждане Беларуси могут поступать как по результатам ЦЭ/ЦТ, так и по результатам внутренних вступительных испытаний самого вуза. В качестве итогового результата засчитывается наиболее высокий из имеющихся у абитуриента баллов.

Также вуз предложил и платное обучение. Стоимость, по данным на 2025-2026 учебный год, варьируется от 2800 до 4500 рублей.

Студентам очной и очно-заочной формы обучения вуз пообещал отсрочку от службы в Вооружённых силах.