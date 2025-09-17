Прокуратура опротестовала признание "тунеядцами" некоторых белорусов

Опубликовано: 17.09.2025 11:06 , Обновлено: 17.09.2025

Органы прокуратуры Витебской области проверили, как работают специальные комиссии по содействию занятости населения - те самые, что работают с так называемыми "тунеядцами", официально не трудоустроенными и не занятыми иным образом в экономике страны. По результатам проверки списков "тунеядцев" прокуроры вынесли 14 протестов и направили пять официальных представлений в местные исполкомы. Узнали, какие нарушения в работе комиссий нашли прокуроры.

Прокурорская проверка показала, что данные комиссии не выполняли в полной мере свои задачи по вовлечению незанятых в экономике белорусов в трудовую деятельность, а порой, наоборот, необоснованно включали в списки “тунеядцев” тех, кого по закону в них включать запрещается, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, в ведомстве упрекнули власти Лепельского, Полоцкого и Сенненского районов в “формальной переписке” с территориальными органами внутренних дел и недостаточной работе с теми, кого милиция привлекала к ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и асоциальный образ жизни.

“Фактическая явка лиц на заседания оказалась крайне низкой”, - пожаловались в прокуратуре на недостаточное участие этих лиц в заседаниях комиссий, которые проводятся на регулярной основе.

По данным прокуратуры, в июле 2025 года из 722 неработающих граждан, уличённых Полоцким РОВД в “пьяных” правонарушениях, на заседания явилось только 72 человека.

В некоторых районах, как выяснили прокуроры, людей включали в списки на “необоснованно длительный срок”, где-то регистрировали граждан в качестве безработных в отсутствие необходимых документов, а где-то и вовсе незаконно причисляли к “тунеядцам” пациентов с хроническими или затяжными психическими расстройствами, находящихся под диспансерным наблюдением.

[inf]По закону к не занятым в экономике трудоспособным гражданам запрещается относить тех, кто находится под диспансерным наблюдением в связи с хроническими или затяжными психическими расстройствами (заболеваниями), за исключением лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, наркотических средств или токсических веществ.[/inf]

В результате после проверок местным исполнительным и распорядительным органам органы прокуратуры Витебской области официально внесли пять представлений и 14 протестов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 октября 2025 года в Беларуси изменятся правила оплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг для собственников жилья, которые включены в базу незанятых в экономике. Нововведения закреплены в постановлении правительства № 465.

В МинЖКХ Беларуси разъяснили, как с 1 октября изменится оплата коммуналки для некоторых «тунеядцев»