Прокуратура предложила ОПИ и ГАИ разыскивать автомобили белорусов-должников по камерам

Опубликовано: 28.02.2025 14:07 , Обновлено: 28.02.2025

Прокуратура придумала, как использовать установленные по всей стране умные камеры для поиска автомобилей тех белорусов, кто не платит по долгам. Об этом сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.

Если у белоруса есть долги по исполнительному листу, судебный исполнитель может выписать постановление на арест его машины. По инициативе прокуратуры дальше в дело вступают камеры. С их помощью ГАИ отслеживает передвижение автомобиля должника. Найденную машину задерживают и буксируют на штрафстоянку.

В ведомстве отчитались, что такой способ работает. За время, пока действует экспериментальная система, судебные исполнители в Брестском регионе нашли около 50 машин. А в 19 случаях, по данным источника, должники сразу же заплатили всё, что были должны, как только узнали, что их машину могут арестовать.

Кстати, журналисты Telegraf.news рассказали, что заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун предложил следить через камеры за нарушениями с мусором во дворах. За что белорусы могут получить штраф?

Штраф — до 1260 рублей. В Минском горисполкоме предложили следить с помощью камер во дворах за этими нарушениями