Прокуратура потребовала ловить и отстреливать собак в Минской области по правилам. Это как?

Опубликовано: 24.05.2024 15:49 , Обновлено: 24.05.2024

Прокуратура Минской области выявила нарушения в работе госорганов и ЖКХ при отлове, отстреле, содержании и эвтаназии бездомных животных. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, организации, занимающиеся отловом животных, работали только по “заявкам заинтересованных лиц” и не составляли “предусмотренные законодательством графики выполнения указанных работ”, которые должны были согласовывать с местными органами власти.

Также организации не всегда оповещали население о предстоящем отлове безнадзорных животных. Такие нарушения выявили в Копыльском, Любанском, Минском, Молодечненском и Несвижском районах. В Клецком, Любанском и Столбцовском районах бригады по отлову безнадзорных животных вовсе не были созданы. Эти функции выполняли физлица “на основании гражданско-правовых договоров”, сообщили в СК.

“К выполнению названной деятельности не всегда привлекались специалисты ветеринарных служб. Как результат – не производились точный расчет дозы препарата, необходимого для приготовления раствора в целях временного обездвиживания животных, а также ветеринарный осмотр отловленных собак и кошек”, -рассказали подробности в Следственном Комитете.

Также прокуроры выяснили, что не все работники имели “соответствующего удостоверения”, разрешающие отлов животных, и выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил, касающиеся “способов захоронения трупов животных”.

“Кроме того, установлено, что отдельные районы Минской области в недостаточной степени были обеспечены местами для временного содержания отловленных животных, а имеющиеся в наличии вольеры не в полной мере оказались пригодны для названных целей”, - сообщили в СК.

По результатам проверки прокурор Минской области потребовал устранить выявленные нарушения. Минский облисполком “взял на контроль” реализацию предписания.

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