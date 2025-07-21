Прокуратура перечислила нарушения в детских лагерях Брестской области

Опубликовано: 21.07.2025 16:44 , Обновлено: 21.07.2025

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси сообщили, что в Брестской области провели проверки детских оздоровительных лагерей. Там нашли различные нарушения.

[inf]По данным Генпрокуратуры, в Брестской области в 2025 году функционирует 23 загородных оздоровительных лагеря для детей.[/inf]

В прокуратуре по итогам проверки пришли к выводу, что обстановка в проверенных лагерях “не в полной мере отвечает требованиям безопасности и положениям действующего законодательства и требовала дополнительного внимания”.

При этом в ведомстве перечислили основные нарушения:

Ненадлежащее хранение продуктов,

Формальная проверка их качества,

Несоблюдение санитарно- гигиенических требований,

Неправильное содержание территорий лагерей.

В качестве примера в прокуратуре рассказали, что во время посещения оздоровительного лагеря на территории Ляхович кого района там обнаружили посторонних несовершеннолетних, “которые бесконтрольно вошли на территорию лагеря и без взрослых купались в водоеме”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский распорядился провести “дополнительный мониторинг” в детских лагерях, сообщили в пресс-службе ведомства.

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