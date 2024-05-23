Прокуратура Брестской области заблокировала доступ к сайту, где белорусам предлагали решить вопросы со срочной службой

Опубликовано: 23.05.2024 14:01 , Обновлено: 23.05.2024

Прокурор Брестской области постановил ограничить доступ к сайту povestka.org, который, по информации прокуратуры, помогал призывникам уклоняться от прохождения срочной военной службы. Как сообщили в ведомстве, ресурс нарушал закон "О средствах массовой информации".

Кроме помощи призывникам, портал, по данным ведомства, публиковал информацию, “пропагандирующую способы уклонения от исполнения воинской обязанности”.

В прокуратуре Брестской области отметили, что работа povestka.org “способствовала уклонению граждан Беларуси от исполнения воинской обязанности”, что противоречит национальным интересам государства.

[info_b]Согласно пп. 1.3 п. 1 ст. 38 закона “О средствах массовой информации”, в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.[/info_b]

В прокуратуре сообщили, что госинспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации уже ограничила доступ к данному ресурсу. Однако пока он открывается. Вероятно, дело в том, что блокировка интернет-ресурсов происходит обычно в течение суток.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство труда и социальной защиты пополнило список организаций для прохождения альтернативной службы тремя новыми учреждениями. Так, в перечень включили несколько учреждений социального обслуживания.

Минтруда разрешило белорусам проходить альтернативную службу ещё в трёх организациях. Каких?