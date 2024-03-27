Профсоюзные юристы пообещали белорусам бесплатные консультации 28 марта по всей стране

Опубликовано: 27.03.2024 14:06 , Обновлено: 27.03.2024

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) рассказала о бесплатных правовых приемах, которые проведут юристы по всей стране. Об этом агентству БелТА сообщили в пресс-службе объединения.

Местом проведения консультаций определили организации в районах, городах, местных объединениях профсоюзов. Подробную информацию о месте и времени проведения приемов разместили на официальных сайтах областных, районных, городских профсоюзных объединений

Организаторы попросили белорусов предварительно записаться на консультацию лично, по телефону, через сайт или по адресу электронной почты районного или городского объединения профсоюзов.

Юристы проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

В пресс-службе также рассказали, что к юристам присоединятся прокурорские работники для “решения вопросов обратившихся”. Особое внимание пообещали уделить соблюдению нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

В ФПБ напомнили, что правовые инспекторы труда на постоянной основе оказывают юридическую помощь белорусам. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное через специальный сервис на сайте федерации.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорусам остаться на работе после истечения трудового договора. Об этом правовом лайфхаке знают немногие.

Юрист подсказал белорусам, как можно остаться на работе после истечения контракта