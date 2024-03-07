Юрист подсказал белорусам, как можно остаться на работе после истечения контракта

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Опубликовано: 07.03.2024 11:57 , Обновлено: 07.03.2024

Белорусский юрист рассказал в Tik-Tok о "хитрости", которой может воспользоваться каждый белорус желающий остаться на своем месте работы после истечения трудового контракта.

Юрист Игорь Фурман поделился в своем Tik-Tok правовым лайфхаком, который могут использовать белорусы, желающие продлить свой трудовой контракт. По словам специалиста в день увольнения можно подать заявление о приеме на работу на той же должности.

“У нанимателя будет два варианта. Либо удовлетворить просьбу и принять вас на работу, либо отказать. Отказ должен быть обоснованным и аргументированным и вы будете в праве обжаловать его в судебном порядке”, — рассказал юрист.

В комментариях некоторые усомнились в правильности подобной манипуляции.

“Насильно мил не будешь”, — написал один из пользователей.

“Ахаха)) подай в суд на нанимателя) работать после этого будет одно удовольствие) и тогда уже точно соберут все документы для обоснованного увольнения”, — выразил мнение другой.

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