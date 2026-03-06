Проектировщики показали варианты будущего хранилища радиоактивных отходов в Беларуси

Опубликовано: 06.03.2026 08:32 , Обновлено: 06.03.2026

Проектировщики из республиканского предприятия "Белнипиэнергопром", ведущей проектной организации Министерства энергетики Беларуси, представили публике несколько вариантов будущего национального пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Где именно его разместят, пока не известно, а вот как может выглядеть будущее хранилище радиоактивных отходов уже можно взглянуть.

Проект будущего национального ПЗРО на днях представили в “Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами”. Специалисты обсудили архитектурно-планировочные решения и общую концепцию будущего объекта, а в своём официальном Telegram-канале поделились рендерами.

Судя по фотографиям макета, проектировщики видят будущее хранилище как малоприметное серое здание, выполненное в строгом стиле, характерном для современных промышленных площадок и логистических центров, хотя на некоторых рендерах бетонная серость разбавлена тёплыми панелями под дерево и даже частично стеклянными фасадами.





































Впрочем, главная задача будущего объекта строго утилитарная - полная изоляция радиоактивных отходов от окружающей среды.

“Мы стремимся к максимальной прозрачности: люди должны видеть и понимать, как именно работают защитные барьеры и почему выбранные нами решения соответствуют самым жестким мировым стандартам безопасности”, — прокомментировал рендеры директор «БелРАО» Дмитрий Логвин, презентуя макеты будущего ПЗРО.

Отметим, что место, где именно Беларусь разместит свой собственный ПЗРО, власти пока окончательно не объявили. Ранее Госатомнадзор озвучил три потенциальные локации для ПЗРО. Ещё прошлой весной начальник профильного управления ведомства Дмитрий Павлов сообщал, что выбор площадки активно ведётся, а сам ПЗРО должен «закрыть всю потребность страны в финальной изоляции» такого рода отходов.

Госатомнадзор озвучил 3 варианта, где в Беларуси могут захоронить ядерные отходы