"Продолжает расти" - ГПК предупредил белорусов об очередях из 3765 авто на въезд в Польшу и Литву

Опубликовано: 26.04.2025 13:13 , Обновлено: 26.04.2025

Впереди большие выходные - часть белорусов решила провести их за границей. Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси сообщил об очередях из 3765 авто на въезд в Польшу и Литву 26 апреля.

Так, по состоянию на 12:00 26 апреля ГПК самую большую очередь - из 1760 легковушек - [link href=“https://gpk.gov.by/situation-at-the-border/” target=“_blank” rel=“noopener”] зафиксировал [/link] на пункте пропуска “Брест”, через который заезжают в Польшу. На въезде в Литву легковых авто значительно меньше: в пункте “Каменный лог” стояло 50 машин, в пункте “Бенякони” - 30. То есть всего в 12:00 субботы в очереди на въезд в эти страны стояло 1840 легковушек.

По грузовикам ситуация такая, исходя из информации Госпогранкомитета:

пункт пропуска “Григоровщина” (Латвия) - 420 машин,

“Каменный лог” (Литва) - 420,

“Бенякони” (Литва) - 480,

“Козловичи” (Польша) - 540,

всего - 1860 фур.

Очередь из автобусов ГПК по состоянию на 12:00 26 апреля зафиксировал только в пункте пропуска “Брест” - 65 транспортных средств. Вместе с легковушками и грузовиками и выходит, что в очередях - 3765 авто.

“Очередь продолжает расти”, - [link href=“https://t.me/gpkgovby/6501” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредил [/link] Госпогранкомитет в своем Telegram-канале.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Министерства внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что власти этой страны не собираются рассматривать возвращение к докризисному трансграничному сообщению с Беларусью, пока власти РБ “не изменят свою политику в отношении Польши”. Так он ответил на требования некоторых польских предпринимателей восстановить работу пропускных пунктов на границе с Беларусью.

«Мы бы хотели» — Польша назвала условия открытия всех пунктов на границе с Беларусью