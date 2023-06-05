«Процедура на пару минут» - Водителям на Витебщине пригрозили арестом машин. Что происходит?
На дорогах Витебской области вместе с сотрудниками ГАИ 5 июня дежурили и специалисты отдела принудительного исполнения. Некоторым автовладельцам пригрозили лишением транспортных средств.
Дело в том, что сотрудники отдела принудительного исполнения (ОПИ) выявляют среди водителей должников: тех, кто не платит по кредитам, алиментам, за ЖКХ и не только, сообщает ГАИ Витебщины.
Инспектора уверяют, что процедура это быстрая, «буквально на пару минут»: пока сотрудники ГАИ проверяют документы, представители ОПИ пробивают водителя по базе данных.
Правда, в случае обнаружения должника, процесс может затянуться и закончиться в том числе арестом транспортного средства.
Напомним, ранее Телеграф писал, что ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД
ГАИ пообещала проверить минчан на соблюдение пункта 151 ПДД. Кому приготовиться с 5 по 11 июня?