Призывников-минчан пообещали отправлять в войска с 26 апреля. А когда остальных?

Опубликовано: 17.04.2023 15:36 , Обновлено: 17.04.2023

В Минске планово отправлять призывников на службу в войска решили с 26 апреля по 5 мая. Об этом сообщило госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичный военный комиссариат.

По данным «МН», всего планируют отправить в войска 1800 минчан. Среди них, например, — подготовленные в учебных группах ДОСААФ специалисты.

Присягу они должны принять 20 мая.

Что касается жителей областей, то конкретные даты начала призыва на срочную военную службу пока неизвестны. Однако согласно указу Александра Лукашенко № 19 от 24 января 2023 г. «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», Министерство обороны Беларуси должно направить:

до 1 июня 2023 г. — в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь – граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве;

до 1 августа 2023 г. — в Вооруженные Силы – граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования Республики Беларусь сельскохозяйственного профиля, призванных на службу в резерве.

Как сказано в документе, призывают мужчин:

которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва;

призывного возраста, утративших право на отсрочку;

на службу в резерве — из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования Беларуси сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Ранее Телеграф писал, что государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 10 апреля на выступлении перед ректорами белорусских вузов заявил, что считает полезным отменить отсрочку от срочной службы в армии для студентов вузов.

По его словам, одной из причин, по которой стоит отправлять студентов вузов в армию, их отношение к девушкам и учебе.

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