"Привыкли так жить" – Чиновники заявили, что белорусы сами создают очереди в поликлиниках. Какой выход предложили?

Опубликовано: 27.10.2023 15:55 , Обновлено: 27.10.2023

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот заявил, что белорусы сами создают очереди в полклиниках, "провоцируя конфликтную ситуацию как для себя, так и для окружающих". В свою очередь замминистра здравоохранения Беларуси Александр Тарасенко предложил пациентам варианты, которые, по его словам, позволят избежать очередей, в том числе, во время в период подъема простудных заболеваний.

Обсуждая ситуацию с очередями в поликлиниках в ходе круглого стола, посвященного вопросам готовности белорусской системы здравоохранения к работе в осенне-зимний период, Павел Удот отметил, что очередь “может быть в любой поликлинике нашей страны”.

“Люди привыкли так жить. Здравоохранение становится более доступным, но остается человеческий фактор. Есть электронная очередь, есть запись по талонам. Но пациент все равно пойдет без записи по талонам, провоцируя конфликтную ситуацию как для себя, так и для окружающих”, - процитировало чиновника агентство БелТА.

По словам Удота, получить медицинскую помощь гораздо быстрее могут те пациенты, “которые обращают внимание” на новации, предложенные системой здравоохранением для повышения её доступности, например, пользуются электронной очередью. Однако, по словам зампредседателя комитета по здравоохранению, многие пациенты до сих пор охотнее прибегают к “любимым фразам” - “мне только спросить”, “мне только закрыть больничный”, “мне только подписать справку”.

“Прежде всего нужно уважать тех людей, которые также ждут оказания медицинской помощи. Врач, принимающий пациента, не будет отвлекаться на людей, которые пытаются попасть к нему без очереди. Если все будет идти в плановом порядке, пациент быстрее получит помощь, нежели тогда, когда он будет стараться попасть в эту очередь мыслимыми или немыслимыми способами”, - считает чиновник.

Его поддержал замминистра здравоохранения Александр Тарасенко, который занимает пост главного государственного санитарного врача страны. Он убеждён, что избежать длительного ожидания в очереди в поликлинике можно, воспользовавшись электронной очередью и взяв талон на прием к врачу. Он также обратил внимание на то, что с началом сезона простуд “после обеда поликлиника пустая”, поскольку “все хотят попасть в поликлинику в 8 утра”, а талоны и электронная запись, по его словам позволяет избежать такой ситуации и в добавок ко всему - минимизируют риски инфицирования.

Напомним, в рамках этого круглого стола врачи и чиновники также пожаловались на “недобросовестных пациентов”. В частности, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Зиновий Гозман призвал пациентов не обращаться при первых же спорных вопросах в Минздрав, а решать проблему на уровне руководства медицинского учреждения.

Чиновники пожаловались на «недобросовестных пациентов» и призвали белорусов не звонить в Минздрав. А куда?