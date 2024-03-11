"Приводит к хаосам на улицах" - ГАИ пригрозила белорусским водителям штрафами и эвакуацией

Опубликовано: 11.03.2024 14:07 , Обновлено: 11.03.2024

В Госавтоинспекции Бреста рассказали, на что обращали внимание при проведении недавних рейдов и пригрозили белорусским автомобилистам штрафом и эвакуацией в случае повторных нарушений.

Сотрудники Госавтоинспекции Бреста провели профилактическую акцию “по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств” и рассказали о том, за что эвакуируют автомобили белорусов и выписывают штрафы чаще всего.

По словам инспекторов, именно проблема нехватки парковочных мест “приводит к хаосам на улицах, создает проблемы для водителей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий”.

По информации ГАИ, случаи, когда водители, в отсутствие свободных парковочных зон занимают места, предназначенные для инвалидов, нередки.

“Парковать автомобиль на месте, обозначенном 7.17, имеют право все инвалиды 1 и 2 групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалиды 3 группы и лица, которые их перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку лишь при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Но при этом надо иметь в виду: сама по себе наклейка не даёт право парковаться в местах для инвалидов, — напомнили в ведомстве.

За остановку либо стоянку транспортного средства в отведенном для инвалидов месте в первый раз предусмотрено письменное предупреждение. За последующие повторные нарушения — штраф в размере двух базовых величин (80 белорусских рублей).

Также автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. В этом случае нарушитель оплачивает ещё и расходы по эвакуации.

Ранее Телеграф писал о том кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов.

Кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов? ГАИ Гомеля устроила рейд и все объяснила