"Приводит к хаосам на улицах" - ГАИ пригрозила белорусским водителям штрафами и эвакуацией
В Госавтоинспекции Бреста рассказали, на что обращали внимание при проведении недавних рейдов и пригрозили белорусским автомобилистам штрафом и эвакуацией в случае повторных нарушений.
Сотрудники Госавтоинспекции Бреста провели профилактическую акцию “по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств” и рассказали о том, за что эвакуируют автомобили белорусов и выписывают штрафы чаще всего.
По словам инспекторов, именно проблема нехватки парковочных мест “приводит к хаосам на улицах, создает проблемы для водителей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий”.
По информации ГАИ, случаи, когда водители, в отсутствие свободных парковочных зон занимают места, предназначенные для инвалидов, нередки.
“Парковать автомобиль на месте, обозначенном 7.17, имеют право все инвалиды 1 и 2 групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалиды 3 группы и лица, которые их перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку лишь при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Но при этом надо иметь в виду: сама по себе наклейка не даёт право парковаться в местах для инвалидов, — напомнили в ведомстве.
За остановку либо стоянку транспортного средства в отведенном для инвалидов месте в первый раз предусмотрено письменное предупреждение. За последующие повторные нарушения — штраф в размере двух базовых величин (80 белорусских рублей).
Также автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. В этом случае нарушитель оплачивает ещё и расходы по эвакуации.
Ранее Телеграф писал о том кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов.
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