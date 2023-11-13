Кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов? ГАИ Гомеля устроила рейд и все объяснила

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Опубликовано: 14.11.2023 00:07 , Обновлено: 14.11.2023

Гомельская Госавтоинспекция в минувшие выходные устроила рейд по парковкам крупных торговых центров. Совместно с представителями комитета соцзащиты населения и областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" инспекторы провели профилактическую акцию "Стоп-парковка!" и разъяснили, кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов.

В ГАИ отметили, что с каждым годом “становится больше сознательных граждан”, которые не позволяют себе парковаться на местах, предназначенных для инвалидов, но по-прежнему находятся и те, кто пренебрегает правилами дорожного движения.

[info_b]Согласно статистике Гомельской областной ГАИ, с начала 2023 года в регионе зарегистрировано более 550 нарушений за парковку на местах, специально выделенных для инвалидов.[/info_b]

“К сожалению, на дорогах нередко можно встретить водителей, которые вопреки требованиям ПДД, паркуют свои транспортные средства на местах, предназначенных для инвалидов, при этом зачастую поясняя это тем, что “очень спешил” и некогда было искать другое парковочное место либо чтобы “по-быстрому” сбегать в магазин и уехать”, - рассказали в ГАИ по итогам рейдов.

В инспекции подчеркнули, что подобные нарушения “показывают неуважительное и эгоистичное отношение к людям с ограниченными возможностями”, которые, по их словам, “и так каждый день сталкиваются с огромным количеством трудностей, в том числе на дороге”.

Для сокращения числа подобных случаев Госавтоинспекция и проводит подобные рейды, причем регулярно и, как правило, без предварительных “анонсов”, так что водителям следует сохранять бдительность и просто взять за правило: никогда не оставлять свою машину на таких парковочных местах. Конечно, если у вас для этого нет оснований.

Кому всё-таки можно парковаться на местах для инвалидов?

В Гомельской областной ГАИ разъяснили, что парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17 “Инвалиды” могут следующие категории водителей:

все инвалиды I и II групп,

лица, осуществляющие перевозку инвалидов I и II групп,

инвалиды III группы при наличии нарушений опорно-двигательного аппарата,

лица, осуществляющие перевозку инвалидов III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

[info_b]В действующих Правилах дорожного движения указано, что табличка 7.17 “Инвалиды” используется с дорожным знаком 5.15 (“Место стоянки”) и “информирует, что стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком “Инвалид"". Следовательно, парковаться на таких местах (они также могут быть обозначены только горизонтальной дорожной разметкой в виде изображения соответствующего знака) на законных основаниях могут только автомобили с таким опознавательным знаком.

Он представляет собой квадрат желтого цвета 15 на 15 см с изображением символа дорожного знака “Инвалиды” черного цвета (как правило, водители используют специальные наклейки). Отметим, что в пункте 203 ПДД указано, что устанавливать этот знак в своём авто водитель может по собственному желанию, однако в пункте 147 чётко прописано, что за парковку без установленного на авто опознавательного знака водителю грозит наказание.[/info_b]

Опознавательный знак "Инвалид"

Спецнаклейки не достаточно?

Между тем, в ГАИ особо подчеркнули, что одного лишь спецзнака “Инвалид” не достаточно, чтобы законно парковаться на местах для инвалидов (ведь, по сути, купить её может любой желающий - они свободно продаются в магазинах).

“Одна только наклейка не дает право парковаться в местах для инвалидов. Она лишь служит опознавательным знаком для сотрудников ГАИ и других участников дорожного движения”, - пояснили в ГАИ.

Помимо специальной жёлтой наклейки у водителя или пассажира авто, припаркованного в зоне действия знака 7.17 “Инвалид”, при себе также должно быть удостоверение инвалида, которое бы подтверждало имеющиеся у него медицинские показания. Именно эти документы и проверяют инспекторы ГАИ в ходе подобных рейдов.

Что грозит водителю за парковку на местах для инвалидов?

Согласно части 2 статьи 18.18 КоАП Республики Беларусь, за неправомерную стоянку на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, водителя могут наказать штрафом в две базовые величины (сегодня это 74 рубля ).

Впрочем, парковка на таком месте может обернуться для водителя и большими неприятностями, ведь по закону неправильно припаркованное авто сотрудники ГАИ имеют право увезти на эвакуаторе на штрафстоянку. В этом случае владельцу авто придется оплатить не только штраф, но и заплатить за эвакуацию и хранение машины на стоянке.

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