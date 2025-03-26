Привлекли 160 белорусов. В МВД объявили комплекс весенних мероприятий по всей Беларуси

Опубликовано: 26.03.2025 15:16 , Обновлено: 26.03.2025

В Министерстве внутренних дел 26 марта рассказали о комплексе весенних мероприятий, запущенных по всей стране. Проверки проводятся милицией совместно с Госавтоинспекцией. Первые зафиксировали уже более 60 преступлений и привлекли к административной ответственности около 160 лиц, вторые - составили свыше 1,6 тыс. протоколов. Узнали, кого взяли под пристальный контроль.

Рейдовые и профилактические мероприятия затронули предприятия и сотрудников агропромышленного комплекса. Такие проверки белорусские правоохранители организуют ежегодно - во время весенней посевной и осенней уборочной кампании.

Как пояснил начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД Дмитрий Щедраков, в ходе рейдов милиционеры проверяют сохранность и состояние техники, работающих в полях, а также отслеживают коррупционные схемы с участием должностных лиц. В числе преступлений, уже выявленных в этом сезоне, Щедраков назвал следующие:

хищения горюче-смазочных материалов,

хищения запасных частей для сельхозтехники,

хищения денежных средств предприятий,

факты взяточничества.

Так, за получение взяток сотрудники УБЭП УВД Минщины недавно задержали семерых представителей сельхозпредприятий из разных регионов страны. Они получали незаконные вознаграждения от представителей коммерческих структур за то, чтобы им вне конкурса отдали подряд на ремонт сельхозтехники.

Порядка 160 человек милиция привлекла к административной ответственности за мелкие кражи, более 100 случаев были связаны с махинациями с топливом. В одном из случаев в Шкловском районе трое водителей сельхозпредприятия умудрились слить более 2000 литров дизельного топлива. Всего же в результате рейдов правоохранители изъяли у нарушителей:

около 7000 литров горюче-смазочных материалов,

почти 8 тонн комбикормов,

1000 литров средств защиты растений,

200 кг удобрений.

Что касается рейдов ГАИ, то они инспектируют состояние техники сельхозпредприятий, а также проверяют самих водителей - с начала профмероприятий уже было зафиксировано 17 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что до конца марта Госавтоинспекция запланировала серию профилактических мероприятий, а также гласных и смешанных рейдов в разных регионах Беларуси. Посмотрели, где автомобилистам ждать массированной отработки трасс, а где — проявить повышенную внимательность у переходов.

ГАИ начала массированную отработку 4 трасс на Минщине и объявила рейды в 10 районах Брестчины до конца марта