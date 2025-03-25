ГАИ начала массированную отработку 4 трасс на Минщине и объявила рейды в 10 районах Брестчины до конца марта

Опубликовано: 25.03.2025 16:10 , Обновлено: 25.03.2025

До конца марта Госавтоинспекция запланировала серию профилактических мероприятий, а также гласных и смешанных рейдов в разных регионах Беларуси. Посмотрели, где автомобилистам ждать массированной отработки трасс, а где - проявить повышенную внимательность у переходов.

Массированная отработка трасс на Минщине

Так, в Минской области до 27 марта инспекторы ГАИ активно занимаются “массированной отработкой” трасс местного значения для “стабилизации дорожно-транспортной обстановки”. Проанализировав данные об авариях за последние 5 лет, инспекторы определили четыре трассы, требующих особого внимания:

Н-9033 «Сеница – Прилуки – Самохваловичи» (там за это время произошло 3 серьёзных ДТП с пострадавшими),

Н-9031 «Колодищи - Заславль» (9 ДТП с десятком пострадавших),

Н-8081 «Борисов – Холопеничи (через Моисеевщину)» (4 ДТП, в которых погибли 4 человека и 7 получили травмы),

Н-9638 «Радково - Солигорск» (3 ДТП с четырьмя погибшими).

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на этих участках, туда направили наряды дорожно-патрульной службы ГАИ и решили усиленно следить за следующими нарушениями со стороны водителей:

пьяное вождение,

вождение без права управления транспортными средствами,

нарушения правил перевозки пассажиров.

Следить за ситуацией на дорогах пообещали с помощью методов гласного и смешанного контроля.

Рейды по велосипедам и СПМ на Брестчине

На Брестчине до конца марта объявили профилактические мероприятия, направленные на профилактику аварий с участием велосипедистов, пешеходов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности (СПМ). Под контроль решили взять 10 районов области:

Барановичский,

Березовский,

Дрогичинский,

Ивановский,

Кобринский,

Лунинецкий,

Ляховичский,

Пружанский,

Пинский (включая райцентр),

Брестский (включая сам областной центр).

Наряды ДПС в этих районах пообещали активизировать “в местах и периоды времени, характеризующиеся наибольшей вероятностью нарушений ПДД и совершения ДТП”. Особое внимание пообещали уделить нерегулируемым пешеходным переходам.

Дети под контролем до 4 апреля

По всей стране вплоть до 4 апреля под особым контролем будут также дети и подростки, которые на этой неделе ушли на весенние каникулы в школе. Водителей в связи с этим призвали проявить повышенное внимание при проезде пешеходных переходов, а также при движении в жилых зонах и во дворах жилых многоэтажек.

С самими детьми инспекторы также пообещали проводить тематические профилактические беседы, разъясняя основные требования ПДД, а их родителей пообещали предупредить о необходимости “ежедневно напоминать эти требования своим детям”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси камеры, работающие в автоматическом режиме, фиксируют целый ряд нарушений правил дорожного движения. И постепенно их функционал расширяется. Об этом сообщило главное управление ГАИ МВД, отметив, что обработкой данных нарушений занимается специальное подразделение — отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД.

ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры