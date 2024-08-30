Природоохрана пригрозила штрафом в 800 рублей белорусам за невыполнение одной обязательной работы на даче в конце августа.

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Опубликовано: 30.08.2024 14:16 , Обновлено: 01.09.2024

С приближением осени белорусские дачники и владельцы частных приусадебных участков больше всего озабочены тем, как разобраться с выращенным урожаем. Однако, в Ошмянской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что это не повод совсем оставлять на волю судьбы сам участок и огороды. Там пригрозили "существенными штрафами" тем, кто забудет (или намеренно проигнорирует) выполнить одну обязательную работу на участке во второй половине августа.

Речь идёт об обязательной для всех владельцев частных домов и дачных участков борьбе с инвазивными сорняками-интродуцентами - тех самых, для которых в Беларуси отсутсвуют естественные факторы сдерживания и они ведут себя очень агрессивно, быстро захватывая всё новые территорию в ущерб местной флоре.

В Беларуси к таким растениям сегодня относятся следующие виды:

борщевик Сосновского,

борщевик Мантегацци,

клен ясенелистный,

робиния ложноакациевая,

эхиноцистис лопастной («бешеный огурец»),

золотарник канадский,

золотарник гигантский.

Именно с последними видами и призвали вести борьбу в конце лета - начале осени инспекторы природоохраны Ошмянского района Гродненской области.

Всё дело в том, что для того, чтобы вывести золотарник с “оккупированного” участка, скосить его один раз за сезон не достаточно. За лето этот агрессивный кустарник успевает вымахать вновь, зацвести и, если его вновь не скосить, успеть рассеять свои опасные семена на новые территории. Именно поэтому специалисты рекомендуют не лениться и повторять процедуру дважды до цветения кустарника.

Как пояснил начальник Ошмянской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Ярошевич местной газете, альтернативой может быть однократное скашивание золотарника - во второй половине августа до вызревания семян.В этом случае скошенные растения рекомендуют сжечь или закомпостировать.

Если же пренебречь этими рекомендациями, можно получить на своём участке не только малоприятные заросли агрессивного сорняка, который вырастает под два метра в высоту, но и схлопотать штраф. Привлечь могут по статье 16.10 КоАП, которая предусматривает наказание за “нарушение порядка использования земли и требований по ее охране” - до 20 базовых величин (сегодня это 800 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказал, за что ещё белорусы могут получить штраф на собственном дачном или приусадебном участке.

До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?