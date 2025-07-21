"Принять исчерпывающие меры" - Кубраков приказал МВД усилить работу с тремя категориями жителей Беларуси

Опубликовано: 21.07.2025 16:06 , Обновлено: 21.07.2025

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков поучаствовал в коллегии УВД Минского облисполкома, где назвал недостатки в работе милиции и снова потребовал уделить внимание отдельным категориям жителей Беларуси.

В пресс-службе МВД сообщили, что министр “подверг критике работу с лицами, незанятыми в экономике ” и организацию функционирования оперативно-дежурной службы.

Также он заявил, что милиционерам надо более тесно “взаимодействовать” с населением и оперативнее реагировать на обращения.

При этом Иван Кубраков потребовал от милиции “принять исчерпывающие меры по недопущению правонарушений и преступлений с участием иностранцев ”. А также приказал активнее противодействовать наркопреступлениям, ” системной деловой коррупции и взяточничеству ”. Особенно в АПК.

Не забыл глава МВД призвать командующих в органах правопорядка “справедливо” относиться к своим подчинённым и не забывать о “поощрении сотрудников”, а также создавать для них “комфортные условия на рабочих местах, заботится о семьях.

Весной же министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе визита в Гомельскую область заявил, что перед органами стоят три задачи. По его словам, именно им силовики должны уделить особое внимание.

Кубраков поставил три задачи милиционерам. К чему готовиться белорусам?

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на заседании Минского горисполкома приказал милиции “взять под контроль” все долгострои в столице. Еще глава МВД поручил изучить проведение капитальных ремонтов недвижимости.

Новость Телеграф