Приложение белорусского Альфа-Банка исчезло из Google Play
Белорусский Альфа-Банк сообщил внезапную и неприятную для большей части клиентов новость: его приложения INSNC и Альфа Бизнес Мобайл 2.0 пропали из Google Play.
Таким образом, большинство клиентов, у которых телефоны Android, не смогут получать обновления или установить приложение через официальный маркет приложений Google.
“Мы уже разбираемся, в чём дело. Сразу отметим: ситуация никак не касается владельцев смартфонов Huawei с AppGallery и пользователей RuStore”, – сообщили в банке.
В банке предупредили тех клиентов, у кого уже установлены приложения, что они продолжат работать.
Однако тех, кто хочет обновить до последней версии, попросили удалить с телефона старые и скачать их заново по ссылкам, которые ведут на официальный сайт банка.
“Если приложения исчезли с вашего смартфона или у вас новый телефон, их можно скачать и установить напрямую с нашего сайта. Приложения полностью идентичны версиям из Google Play – и по безопасности, и по своим возможностям”, – сообщили в Альфа-Банке.
Белорусский Альфа-Банк попал под санкции США ещё в конце 2025 года. Сразу после этого его приложения пропали из App Store (магазина приложений Apple).
Позднее банк объявил о новой услуге для своих клиентов, необходимость в которой возникла после введения европейских санкций. Банк предложил помощь с установкой на телефоны Apple своих клиентов актуальных версий INSNC и Альфа Бизнес Мобайл.