Приложение белорусского Альфа-Банка исчезло из Google Play

Опубликовано: 07.04.2026 16:41 , Обновлено: 07.04.2026

Белорусский Альфа-Банк сообщил внезапную и неприятную для большей части клиентов новость: его приложения INSNC и Альфа Бизнес Мобайл 2.0 пропали из Google Play.

Таким образом, большинство клиентов, у которых телефоны Android, не смогут получать обновления или установить приложение через официальный маркет приложений Google.

“Мы уже разбираемся, в чём дело. Сразу отметим: ситуация никак не касается владельцев смартфонов Huawei с AppGallery и пользователей RuStore”, – сообщили в банке.

В банке предупредили тех клиентов, у кого уже установлены приложения, что они продолжат работать.

Однако тех, кто хочет обновить до последней версии, попросили удалить с телефона старые и скачать их заново по ссылкам, которые ведут на официальный сайт банка.

“Если приложения исчезли с вашего смартфона или у вас новый телефон, их можно скачать и установить напрямую с нашего сайта. Приложения полностью идентичны версиям из Google Play – и по безопасности, и по своим возможностям”, – сообщили в Альфа-Банке.

Белорусский Альфа-Банк попал под санкции США ещё в конце 2025 года. Сразу после этого его приложения пропали из App Store (магазина приложений Apple).

Позднее банк объявил о новой услуге для своих клиентов, необходимость в которой возникла после введения европейских санкций. Банк предложил помощь с установкой на телефоны Apple своих клиентов актуальных версий INSNC и Альфа Бизнес Мобайл.

Альфа-банк придумал, как вернуть клиентам INSNC на iPhone