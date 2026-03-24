Альфа-банк придумал, как вернуть клиентам INSNC на iPhone
Белорусский Альфа-банк объявил о новой услуге для своих клиентов, необходимость в которой возникла после введения европейских санкций. Банк предложил помощь с установкой на телефоны Apple своих клиентов актуальных INSNC и Альфа Бизнес Мобайл.
«Это всё тот же привычный INSNC декабрьской версии 1.68.0. Установка проходит так же надёжно и безопасно, как из App Store», – утверждают в банке.
Однако, чтобы поставить приложение, придется ехать в отделение Альфы со своим iPhone (предварительная запись не нужна). Там клиенту надо будет обратиться к администратору или специалисту. Уже работники банка подключат кипрский iPhone и вернут приложение.
Однако нужно помнить, что услугу оказывают не во всех отделениях. Адреса, где уже можно установить INSNC:
- Минск
ул. Красная, 7
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ул. Сурганова, 43
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ул. Притыцкого, 97
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пр. Дзержинского, 119
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пр-т. Победителей, 5
Гомель
- ул. Советская, 41Б/6
Брест
- ул. Советская, 56
Витебск
- ул. Ленина, 52А/1
Гродно
- ул. Ожешко, 6А
Могилёв
- ул. Миронова, 4-1
Ранее Telegraf.news писал, что белорусский Альфа-Банк, клиенты которого испытывают трудности с работой мобильных приложений для iOS после попадания под санкции Евросоюза (ЕС), пообещал нестандартный способ решения проблемы с установкой INSNC на новые iPhone.
Альфа-Банк пообещал белорусам с iPhone нестандартную установку своего INSNC