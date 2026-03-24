Альфа-банк придумал, как вернуть клиентам INSNC на iPhone

Опубликовано: 24.03.2026 18:34 , Обновлено: 24.03.2026

Белорусский Альфа-банк объявил о новой услуге для своих клиентов, необходимость в которой возникла после введения европейских санкций. Банк предложил помощь с установкой на телефоны Apple своих клиентов актуальных INSNC и Альфа Бизнес Мобайл.

«Это всё тот же привычный INSNC декабрьской версии 1.68.0. Установка проходит так же надёжно и безопасно, как из App Store», – утверждают в банке.

Однако, чтобы поставить приложение, придется ехать в отделение Альфы со своим iPhone (предварительная запись не нужна). Там клиенту надо будет обратиться к администратору или специалисту. Уже работники банка подключат кипрский iPhone и вернут приложение.

Однако нужно помнить, что услугу оказывают не во всех отделениях. Адреса, где уже можно установить INSNC:

Минск

ул. Красная, 7

ул. Сурганова, 43

ул. Притыцкого, 97

пр. Дзержинского, 119

пр-т. Победителей, 5

Гомель

ул. Советская, 41Б/6

Брест

ул. Советская, 56

Витебск

ул. Ленина, 52А/1

Гродно

ул. Ожешко, 6А

Могилёв

ул. Миронова, 4-1

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский Альфа-Банк, клиенты которого испытывают трудности с работой мобильных приложений для iOS после попадания под санкции Евросоюза (ЕС), пообещал нестандартный способ решения проблемы с установкой INSNC на новые iPhone.

Альфа-Банк пообещал белорусам с iPhone нестандартную установку своего INSNC