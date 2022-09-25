"Приходится ждать" - Министр ЖКХ рассказал, почему в Беларуси не включили отопление

Опубликовано: 25.09.2022 22:23 , Обновлено: 25.09.2022

Министр ЖКХ Беларуси Андрей Хмель заявил 25 сентября, что отопительный сезон до сих пор не стартовал в стране не по его или его подчинённых вине.

“Это решение принимают местные органы власти, в частности, райисполкомы, Минский горисполком. Как сложилась практика, в жилые дома отопление поступает при сложившейся среднесуточной температуре ниже 8 градусов более 5 суток”, - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире ОНТ.

При этом он заверил, что подведомственное ему хозяйство уже готово к отопительному сезону и ждёт отмашки других чиновников.

“Должен отметить, что на сегодняшний день и жилищный фонд, и котельное оборудование полностью готовы к запуску отопления. Поэтому приходится ждать. Я думаю, в ближайшие дни эти решения будут приняты, и в наши дома поступит тепло уже в полном объеме”, - поделился своим прогнозом чиновник.

Также Андрей Хмель пообещал, что тарифы на коммуналку повысят обязательно, но как всегда, на 5$ из расчета на двухкомнатную квартиру.

“Как обычно, в следующем году мы прогнозируем подъем тарифов на все жилищно-коммунальные услуги дважды: с 1 января и 1 июня”, - сказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что замминистра ЖКХ Беларуси Геннадий Трубило заявил 22 сентября, что тунеядцы в Беларуси обязаны будут платить за отопление квартир и домов в полном объеме. А это более, чем в 5 раз дороже. Впрочем, не только они.

В ЖКХ назвали категории белорусов, которые будут платить за отопление в 5 раз больше остальных