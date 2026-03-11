Приготовиться к +20°C. Где в Беларуси трое суток будет майская погода

Опубликовано: 11.03.2026 12:47 , Обновлено: 11.03.2026

В некоторых регионах Беларуси, несмотря на попытку прорыва циклона, который пока находится над северной Исландией, в ближайшие двое суток днём температура поднимется до значений, характерных скорее для середины мая. Впрочем, жители и остальных областей почувствуют значительное потепление.

Всё благодаря антициклону, который преградит путь циклону с центром западнее Исландии. Тот двигается через Скандинавию и восток Польши в сторону западных границ Беларуси, сообщил погодный проект Nadvorie.

«Однако над восточной частью Европы сохраняется мощный антициклон. В его поле фронт быстро утратит активность, деградирует и к утру 13 марта фактически перестанет прослеживаться. Тем не менее перед его распадом в регион усилится адвекция (перенос) тёплого воздуха», – рассказал автор проекта.

Согласно прогнозу синоптика, в ближайшие двое суток, вплоть до пятницы 13 марта, в Беларуси ожидается «весьма тёплая» погода. Температура будет расти до +15..+18 °C, местами и до +20 °C.

«В основном будет малооблачно и без осадков, но завтра я бы не исключал короткие ливни у западных границ», – предупредили в Nadvorie.

Тем временем Белгидромет также не исключает хорошего майского потепления в середине марта. По его данным, в четверг, 12 марта, днём воздух прогреется от +11°C по северо-востоку до +19°C по юго-западу страны. Даже ночью будет плюс: +1..+7°C.

А в пятницу и субботу, 13–14 марта, температура днём будет +10..+16°C, а по западу и югу Беларуси – +18°C.

Неудивительно, что как раз накануне потепления МЧС начал рассылку СМС белорусам с предупреждением: «Выход на лед смертельно опасен».