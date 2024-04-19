«Пригодна к употреблению» - В Министерстве ЖКХ заявили о «стабилизации» качества воды в Новой Боровой. Что ответили жители?

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Опубликовано: 19.04.2024 11:27 , Обновлено: 19.04.2024

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси вечером 19 апреля сообщило о том, что питьевая вода в многоэтажках микрорайона Новая Боровая, которые больше недели жаловались на качество воды из-под крана, "пригодна к употреблению". Однако утром 19 апреля компании-застройщику "А-100", которая отвечает за обслуживание этих домов, продолжили поступать жалобы на "ржавую" воду.

В Министерстве ЖКХ сообщили, что для изучения ситуации с некачественной водой в Новой Боровой создали оперативный штаб, в который вошли представители государственных органов и специализированных организаций. По данным ведомства, проблемы наблюдались у жителей многоэтажек в районе улиц Пилотная - Камова - Эрхарт - Авиационная - Яковлева - Микояна - Небесная - Миля - Райт. Территориально и административно этот квартал располагается в деревне Копище Минского района.

Специалисты профильного ведомства провели обследование наружных сетей системы водоснабжения, проверили повысительные насосные станции, а также взяли пробы воды непосредственно в жилых домах квартала, на насосной станции, а также на наружных сетях. По результатам лабораторных исследований проб воды специалисты отчитались о “стабилизации” качества воды.

“Питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу”, - заверили в министерстве и обязались продолжить мониторинг качества питьевой воды в Новой Боровой.

В компании “А-100”, которая обслуживает данный район, также заявили, что на вводе в жилые дома вода к вечеру 18 апреля начала поступать “визуально прозрачной”.

“По результатам исследований лаборатории Минского зонального ЦГиЭ, образцы воды, взятые из разных точек района, соответствуют требованиям Сан ПиН 10-124. (Протокол 162б от 18.04.2024 г.)”, - отчитались в “А-100”.

Однако, судя по комментариям к данному заявлению компании в их официальном телеграм-канале, проблема не была окончательно решена и к утру 19 апреля.

По словам самих жильцов, после так называемой “промывки” системы водоснабжения в некоторых жилых домах из-под крана продолжила идти вода “ржавого” цвета. Причём, судя по жалобам, с проблемой столкнулись даже в тех домах, где до сих пор проблем не наблюдалось.

“На Небесной 3 все это время была визуально чистая, а после вчерашней прмывки стала вот такая. Спасибо, помогли”, - написала одна из жителей микрорайона и поделилась фотографией “ржавой” воды.

Аналогичная ситуация, по словам самих жильцов, сложилась в дом 1 по улице Братьев Райт, а также в дом 13 на улице Авиационная.

“Все эти дни шла прозрачная вода, сегодня ржавая”, - написал один из комментаторов, а другие поддержали его фотодоказательствами грязной, жёлтой воды, оставляющей на сантехнике и посуде видимый невооружённым глазом осадок.

Ранее Telegraf.news сообщил, что жители столичного микрорайона Новая Боровая больше недели жаловались на плохое качество воды, идущей из-под крана, прежде чем за решение вопроса взялись власти Минска. Сам микрорайон административно к городу не относится, а решать проблему обязали компанию-застройщика. Тем не менее, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства решили создать оперативный штаб — “для обеспечения качества воды”.

Жители Новой Боровой пожаловались на “нефть” вместо воды из-под крана. В мэрии Минска и ЖКХ отреагировали