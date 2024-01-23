При каком минусе и ветре детям в Беларуси можно не идти в школу? Разъяснил юрист

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Опубликовано: 23.01.2024 18:30 , Обновлено: 23.01.2024

Читательница sb.by Ангелина Коваль из Лиды попросила дать ответ на вопрос: «При каких морозах детям разрешено не ходить в школу?». Ответил адвокат Минской областной коллегии Александр Сенько.

«При неблагоприятных погодных условиях, например за окном ураган, в 7:00 температура воздуха минус 25 °C и ниже при скорости движения воздуха более 3 м/сек., местными исполнительными и распорядительными органами может приниматься решение о временном приостановлении образовательного процесса для учащихся 1-4-х, а также других классов», – пояснил Сенько.

[info_b]Этот вопрос регулируется санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденными постановлением Минздрава от 27.12.2012 № 206.[/info_b]

По словам юриста, в каждой конкретной ситуации необходимо убедиться, принято ли такое решение и на кого оно распространяется.

Ранее Телеграф писал, что Госсаннадзор Гомельской области проверил 311 средних школ региона и в большинстве из них нашел различные нарушения. В половине случаев был неправильно организован образовательный процесс, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Что неправильного нашли еще?

Врачи уличили учителей Гомельщины в неправильном расписании контрольных. Что ещё нарушили школы?