При какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах? Озвучили в ОСВОД
По всей Беларуси установилась довольно теплая и даже жаркая погода. Кто-то из жителей уже начал купаться в реках и озерах, а кто-то пока не настолько рисковый. А при какой температуре воды вообще безопасно это делать? Вот что ответили специалисты.
Как сказано на сайте администрации Октябрьского района Минска, температура воды для купания должна быть не ниже 18-19°C, а температура воздуха должна быть 20-25°C.
При этом от температуры воздуха и воды, а также влажности воздуха и силы ветра, зависит продолжительность купания. Например, как отметили в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области, нахождение в воде должно быть:
- при температуре воды 20°C — не более 10-12 минут;
- при температуре воды свыше 20 градусов —15-20 минут.
Кстати, по данным ОСОВД Гомельщины на 1 июня 2023 года температура в реках области составила:
- Cож в Гомеле: 20°C;
- Ипуть в Добруше: 21°C;
- Днепр в Жлобине: 19°C;
- Днепр в Речице: 20°C;
- Припять в Петрикове: 20°C;
- Припять в Мозыре: 20°C;
- Припять в Наровле: 21°C;
- Беседь в Светиловичах: 20°C;
- Березина в Светлогорске: 20°C.
Специалисты сообщили, что это благоприятная температура воды для купания.
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