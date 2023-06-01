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При какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах? Озвучили в ОСВОД

При какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах? Озвучили в ОСВОД
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По всей Беларуси установилась довольно теплая и даже жаркая погода. Кто-то из жителей уже начал купаться в реках и озерах, а кто-то пока не настолько рисковый. А при какой температуре воды вообще безопасно это делать? Вот что ответили специалисты.

Как сказано на сайте администрации Октябрьского района Минска, температура воды для купания должна быть не ниже 18-19°C, а температура воздуха должна быть 20-25°C.

При этом от температуры воздуха и воды, а также влажности воздуха и силы ветра, зависит продолжительность купания. Например, как отметили в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области, нахождение в воде должно быть:

  • при температуре воды 20°C — не более 10-12 минут;
  • при температуре воды свыше 20 градусов —15-20 минут.

Кстати, по данным ОСОВД Гомельщины на 1 июня 2023 года температура в реках области составила:

  • Cож в Гомеле: 20°C;
  • Ипуть в Добруше: 21°C;
  • Днепр в Жлобине: 19°C;
  • Днепр в Речице: 20°C;
  • Припять в Петрикове: 20°C;
  • Припять в Мозыре: 20°C;
  • Припять в Наровле: 21°C;
  • Беседь в Светиловичах: 20°C;
  • Березина в Светлогорске: 20°C.

Специалисты сообщили, что это благоприятная температура воды для купания.

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