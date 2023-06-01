При какой температуре воды белорусам можно купаться в реках и озерах? Озвучили в ОСВОД

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Опубликовано: 01.06.2023 13:24 , Обновлено: 01.06.2023

По всей Беларуси установилась довольно теплая и даже жаркая погода. Кто-то из жителей уже начал купаться в реках и озерах, а кто-то пока не настолько рисковый. А при какой температуре воды вообще безопасно это делать? Вот что ответили специалисты.

Как сказано на сайте администрации Октябрьского района Минска, температура воды для купания должна быть не ниже 18-19°C, а температура воздуха должна быть 20-25°C.

При этом от температуры воздуха и воды, а также влажности воздуха и силы ветра, зависит продолжительность купания. Например, как отметили в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области, нахождение в воде должно быть:

при температуре воды 20°C — не более 10-12 минут;

при температуре воды свыше 20 градусов —15-20 минут.

Кстати, по данным ОСОВД Гомельщины на 1 июня 2023 года температура в реках области составила:

Cож в Гомеле: 20°C;

Ипуть в Добруше: 21°C;

Днепр в Жлобине: 19°C;

Днепр в Речице: 20°C;

Припять в Петрикове: 20°C;

Припять в Мозыре: 20°C;

Припять в Наровле: 21°C;

Беседь в Светиловичах: 20°C;

Березина в Светлогорске: 20°C.

Специалисты сообщили, что это благоприятная температура воды для купания.

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