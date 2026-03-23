Практически по всей Беларуси ограничили посещение лесов

Опубликовано: 23.03.2026 09:23 , Обновлено: 23.03.2026

Министерство лесного хозяйства Беларуси объявило об ограничении посещения лесов почти во всех районах страны. В республике давно не шли дожди, из-за чего выросла опасность пожаров.

В ведомстве напомнили, что ограничение посещения лесов – это не полный запрет. Основное, что нельзя делать в такой период, – въезжать в леса на личном транспорте. А вот для пеших прогулок леса остаются доступными.

В Минлесхозе (Министерстве лесного хозяйства) отчитались, что только за прошедшие выходные зафиксировали 5 возгораний на площади 3,9 га.

Всего же с начала года произошло уже 30 лесных пожаров и возгораний на площади 10,4 га.

Также всем белорусам рекомендовали перед тем, как отправиться в лес, обязательно посмотреть официальную интерактивную карту Минлесхоза, где есть информация о всех районах и ограничениях.

Ситуация с запретами и ограничениями может измениться уже в конце недели. Синоптики пообещали приход более-менее интенсивных осадков в стране из-за наступления циклона.