Практически по всей Беларуси ограничили посещение лесов
Министерство лесного хозяйства Беларуси объявило об ограничении посещения лесов почти во всех районах страны. В республике давно не шли дожди, из-за чего выросла опасность пожаров.
В ведомстве напомнили, что ограничение посещения лесов – это не полный запрет. Основное, что нельзя делать в такой период, – въезжать в леса на личном транспорте. А вот для пеших прогулок леса остаются доступными.
В Минлесхозе (Министерстве лесного хозяйства) отчитались, что только за прошедшие выходные зафиксировали 5 возгораний на площади 3,9 га.
Всего же с начала года произошло уже 30 лесных пожаров и возгораний на площади 10,4 га.
Также всем белорусам рекомендовали перед тем, как отправиться в лес, обязательно посмотреть официальную интерактивную карту Минлесхоза, где есть информация о всех районах и ограничениях.
Ситуация с запретами и ограничениями может измениться уже в конце недели. Синоптики пообещали приход более-менее интенсивных осадков в стране из-за наступления циклона.