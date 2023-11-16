Появилось видео палестинских белорусов, бежавших из Газы от войны

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Опубликовано: 16.11.2023 09:06 , Обновлено: 16.11.2023

Первые кадры белорусов, которым удалось благополучно выехать из сектора Газа, бежав от войны Израиля с исламисткой организацией ХАМАС, в четверг, 16 ноября, опубликовали в белорусском телеграм-канале "Пул Первого".

Как сообщили авторы телеграм-канала, на египетской границе с сектором Газа белорусов вместе с членами их семей встречали сотрудники Комитета госбезопасности, которые в числе прочего передали им продуктовые наборы.

“Вы наши люди, и мы вас никогда не бросим” - заявили сотрудники КГБ на видео.

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О том, что 43 человека (граждан Беларуси и членов их семей из сектора Газа) покинули территорию воюющего анклава, перейдя через пограничный переход “Рафах” на территорию Египта, 15 ноября сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси. В ведомстве рассказали, что спасению людей способствовали дипломаты из Израиля и Египта, а также России и Катара. По словам белорусских дипломатов, “в ближайшее время ожидается их возвращение на родину”.

Ранее Телеграф рассказывал, что 6 ноября спецрейсом из Тель-Авива удалось эвакуировать 117 белорусов, которые пожелали покинуть воюющий с ХАМАС Израиль. Это был единственный прямой рейс белорусской авиакомпании “Белавиа” и при этом - коммерческий. За билет нужно было заплатить 550 долларов, а зарегистрироваться на рейс разрешили только гражданам Беларуси и только по действительным документам.

Эвакуационный самолет «Белавиа» с белорусами вылетел из Израиля в Минск. Сколько стоил билет?