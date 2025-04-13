Повышенный контроль и «пропускной режим»? МВД Беларуси предупредило о «дополнительных мерах» безопасности 13 апреля
Министерство внутренних дел Беларуси объявило о принятии «дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности» в Вербное воскресенье 13 апреля. Это связано с ожидаемыми религиозными мероприятиями и большим скоплением людей у храмов, сообщили в пресс-службе.
Как следует из сообщения, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск усилили контроль около церквей и костёлов, а также на транспорте.
В ведомстве не исключили, что при необходимости в «местах массового скопления людей» может быть организован пропускной режим с использованием технических средств (вероятно, речь идёт о металлодетекторах и проверках сумок).
Как заверили в МВД, правоохранители «нацелены на оказание помощи» организаторам и участникам мероприятий, а их внимание «сконцентрировано на вопросах личной и имущественной безопасности граждан».
К слову, инспекторы ГАИ, по информации ведомства, «ориентированы на регулирование» движения и пресечение нарушений ПДД. О мерах госавтоинспекции журналисты Telegraf.news рассказывали ранее.
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Министерство призвало граждан «с пониманием отнестись к принимаемым мерам» и не забывать сообщать о подозрительных лицах и предметах.