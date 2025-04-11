ГАИ усилила контроль по всей Беларуси в выходные из-за религиозных мероприятий. За кем пообещали следить?

Опубликовано: 11.04.2025 11:07 , Обновлено: 11.04.2025

Министерство внутренних дел 11 апреля предупредило белорусских водителей об усилении контроля на дорогах по всей Беларуси. Усиленные патрули пообещали не только в пятницу, но и на протяжении всех выходных. Поводом для усиления ГАИ на этот раз стал религиозный праздник, который христиане будут отмечать 13 апреля - Вербное Воскресенье.

Как пояснила представитель главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, усиление контроля ГАИ в выходные можно ожидать главным образом в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Вербного Воскресенья. Как правило, на период церковных праздников к храмам направляют патрули милиции и ГАИ для обеспечения безопасности и контроля соблюдения Правил дорожного движения (ПДД).

Вот и в этот раз, по словам Банадык, наряды ДПС сориентируют в первую очередь на регулирование транспортных и пешеходных потоков, но и за грубыми нарушителями ПДД пообещали пристально следить. В частности, инспекторы планируют особое внимание уделять нетрезвым водителям и бесправникам.

Кроме того, в ГАИ предупредили водителей о переменчивых погодных условиях, которые по-прежнему фигурируют в метеосводках, и призвали водителей быть предельно внимательными:

выбирать наиболее безопасную скорость движения и дистанцию,

исключить необдуманные обгоны и перестроения.

Также в ГАИ напомнили водителям, что в пятницу и выходные следует проявить повышенную бдительность из-за традиционного увеличения дорожного трафика, поэтому нелишним будет повысить внимание при проезде пешеходных переходов, а также не забывать о правилах безопасной перевозки детей и пассажиров, за которыми также неизменно следят инспекторы.

С похожими рекомендациями в ГАИ обратились и к пешеходам и велосипедистам. Их призвали быть внимательными и аккуратными в интенсивных транспортных и пешеходных потоках и проявлять особую осторожность, двигаясь вдоль проезжей части и при её пересечении.

Также, как ранее сообщал Telegraf.news, до 13 апреля по всей Беларуси усилен контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси. В рейды инспекторы ГАИ пообещали выходить совместно с сотрудниками Транспортной инспекции.

ГАИ анонсировала 6-дневные рейды по всей Беларуси. Какие 3 пункта на контроле у ДПС?