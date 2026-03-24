После похолодания на 12° в Беларусь придет потепление. Синоптики рассказали когда

Опубликовано: 24.03.2026 19:53 , Обновлено: 24.03.2026

Благодаря предварительным прогнозам ECMWF многие белорусы начали готовиться к резкому похолоданию и снегу в начале апреля. Однако на горизонте уже маячит потепление. Когда же в страну после весеннего снега вернётся тепло и насколько будет холодно до него?

По данным канала «Метеовайб» , высотный гребень и соответствующий ему приземный антициклон, которые длительное время удерживали хорошую теплую погоду в Беларуси, постепенно ослабляют своё влияние. А похолодает в стране в начале апреля сразу на 12–15 градусов.

Ситуация обострится в ночь с 1 на 2 апреля. «Со Скандинавии должен прилететь циклон, центр которого опишет петлю над территорией Беларуси, а потом уйдет на север, на территорию РФ» , — уточнил канал Nadvorie. Именно в зоне его влияния температура упадет от -1 до +3° и может пойти снег.

Холодно, но не долго?

Однако, судя по прогнозам европейской модели ECMWF (Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды), холодная погода не задержится надолго. Nadvorie утверждает, что тепло вернется в Беларусь ориентировочно в воскресенье (5 апреля). Но прогноз очень предварительный, поэтому «не факт».

Природа запуталась?

Тем временем, пока синоптики гадают о том, насколько уверенным будет потепление после 5 апреля, природа на юге Беларуси, кажется, запуталась во всех этих пертурбациях.

«В Бресте, где средняя температура за последние 23 дня марта (+7.1⁰C) уже на 0,5 °С выше апрельской нормы Минска, 2-ой месяц весны ощущается не только в цифрах, но и в пейзажах. Здесь уже начинают зеленеть деревья», — сообщил «Метеовайб».

А в это время в Минске чувствуется приближение циклона: появилось солнечное гало, что нередко предшествует смене воздушных масс. В данном случае — похолоданию.