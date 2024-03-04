Популярная в Беларуси сеть дискаунтеров получила предупреждение. Что грозит?

Опубликовано: 04.03.2024 13:28 , Обновлено: 04.03.2024

Один из жителей Беларуси пожаловался на сеть магазинов "Три цены" в Национальный центр защиты персональных данных. Там провели проверку и выявили нарушения. Что известно?

По информации Центра, при регистрации дисконтных карт торговой сети покупатель должен был дать своё согласие на рекламную рассылку. Без этого получить скидку в магазине было нельзя.

Сотрудники Центра в ходе разбирательства:

провели камеральную и внеплановую проверки оператора сети — ООО “Плэй хард” — сеть магазинов ”Три цены“) ;

установили, что организация не соблюдала все правила, предусмотренные Законом “О защите персональных данных”;

вынесли требование об устранении нарушений;

направили соответствующие материалы в органы внутренних дел “для решения вопроса о привлечении этого оператора к административной ответственности по части 4 статьи 23.7 КоАП”

По информации официального Telegram-канала Национального центра защиты персональных данных, суд “установил факт совершения ООО ”Плэй хард“ соответствующего правонарушения”.

[info_b]“Три цены” — это сеть магазинов низких цен. За 8 лет на белорусском рынке компания реализовала 15 тысяч товаров и открыла более 300 магазинов в 144 городах.[/info_b]

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