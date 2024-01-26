«Попросили дополнить пушкой» – В минских банях появились новые приспособления

Опубликовано: 26.01.2024 18:46 , Обновлено: 26.01.2024

В банях столицы постепенно появляется дополнительное оборудование, рассказал госагенству «Минск-Новости» директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко. И добавил, что посещаемость стала расти. Что нового?

По словам Марченко, в декабре прошлого года в бассейне БОК «Лазня» появилось гидромассажное оборудование, водопад и водяная пушка.

«Об этом быстро узнали завсегдатаи комплекса «Сухарево», в котором был только водопад, и попросили дополнить его пушкой, – директор Марченко. – Сделаем это в ближайшие месяцы. К слову, в БОК «Баня №1» оба этих водных аттракциона были предусмотрены проектом.

Ранее Телеграф писал, что председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин потребовал от руководства районных администраций выйти на безубыточную работу бань и гостиниц. Для этого он предложил рассмотреть возможность заменить бани душевыми кабинами, а гостиницы переоборудовать под арендное жилье для молодых специалистов.

Глава Миноблисполкома предложил переделать бани в душевые, а гостиницы — в доходные дома