Поляки решили включать на границе с Беларусью волчий вой. Слышно будет и в многокилометровых очередях?

Опубликовано: 24.03.2023 11:51 , Обновлено: 24.03.2023

В Польше у границы с Беларусью теперь чаще можно будет услышать волчий вой. Их источник — новые отпугивающие устройства, установленные на железнодорожных путях между Бяло-Подляской и Тересполем. Об этом предупредили в компании PKP Polskie Linie Kolejowe, которая управляет железнодорожной инфраструктурой Польши.

Всего на 12 километрах пути между Бяла-Подляской и Тересполем установили 15 специальных устройств, которые издают громкие звуки, такие как вой волков или крики соек или ворон.

Они должны отпугивать крупных животных, таких как лоси, олени, косули, кабаны, лисицы, чтобы те не попали под поезд, передает польское издание slowopodlasia.pl.

Таким образом польские железнодорожники пытаются пытаются повысить безопасность движения поездов и минимизировать риск столкновения с животными. Как рассказал представитель PKP Polskie Linie Kolejowe Кароль Якубовски, устройство издает громкие звуки примерно за 1 минуту до прохода поезда.

“Перед проходом поезда устройство воет по-волчьи, имитирует голос сойки или вороны. Эти звуки заставляют животных останавливаться и не заходить на пути перед проезжающими поездами. Когда устройства молчат, лесные жители могут свободно перемещаться по железнодорожному полотну, не меняя своих миграционных привычек”, - пояснил представитель компании.

Между тем, в брестских телеграм-каналах отметили, что звуки польских отпугивающих устройств вполне могут быть слышны белорусам, живущим в приграничных с Польшей районах.

Кстати, не исключено, что вой могут услышать и те, кто стоит в многокилометровых очередях на границе с Польшей, ожидая выезда из Беларуси. Все зависит от громкости звуков и места, где их будут включать.

Напомним, 24 марта на границе с Польшей образовались километровые очереди на выезд из Беларуси через единственный действующий для легковых авто погранпереход Брест–Тересполь. Людям приходится ждать почти сутки, чтобы въехать в Польшу, а очередь из автомобилей по словам очевидцев, растянулась до Брестской крепости.

На границе с Польшей очереди из автомобилей растянулись до Брестской крепости