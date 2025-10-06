Польский самолёт разбросал у границы капсулы. Белорусов попросили не трогать

Опубликовано: 06.10.2025 09:45 , Обновлено: 06.10.2025

В приграничных с Беларусью районах Польши самолёт разбросал специальные капсулы, сообщило издание Słowo Podlasia. Специалисты рекомендовали не трогать предметы на земле.

Таким образом польские службы, как это делают и белорусские коллеги, распространили вакцину от бешенства. Главная цель действий - остановить распространение болезни среди лис.

Такие капсулы нельзя трогать руками и не стоит подпускать к ним домашних животных. Вакцина представляет собой коричнево-зелёную приманку, напоминающую кусок мыла.

Запах капсул привлекает лис, которые после приёма внутрь вырабатывают иммунитет к бешенству. Средство безопасно для человека, но контакт с капсулой всё-таки не рекомендуется.

Ранее Telegraf.news писал, что подобные препараты разбрасывали с самолётов и над территорией Беларуси.

Тем временем, сразу два случая массового контакта людей с больными бешенством животными произошли на прошлой неделе в Могилевской и Витебской областях - контактировали с заражёнными в общей сложности 16 человек. В Министерстве здравоохранения 21 июля заверили, что держат ситуацию на своём контроле, но предупредили, что “даже самые милые и дружелюбные животные могут быть заражены”.

Два случая массового контакта с бешеными животными произошли на Витебщине и Могилёвщине. Минздрав назвал источник