Польские фермеры бесплатно раздают тонны картошки. Но разбирают неохотно

Опубликовано: 24.03.2026 14:22 , Обновлено: 24.03.2026

Рекордный прошлогодний урожай картошки переполнил фермерские склады тоннами картофеля. Весной цены на картошку в польских магазинах упали так резко, что фермерам не до шуток. Не покрываются даже производственные и затраты на хранение.

Некоторые фермеры объявили, что готов раздать излишки картофеля бесплатно, но желающих мало.

Польское издание Bankier сообщило, что изначально фермеры с оптимизмом смотрели на сезон 2025/26, надеясь на хорошие результаты благодаря рекордному урожаю картофеля, составившему около 7 миллионов тонн. Однако, как сообщает sadyogrody.pl, их ожидания не оправдались, и спрос на рынке в марте очень слабый. Всему виной импорт дешёвой и качественной картошки из Германиии других стран.

Один из разочарованных фермеров рассказал, что на складе у него около 300 тонн картофеля, который должны были забрать в начале марта – все договора были подпичанв заранее. Однако в итоге подрядчик в последний момент отказался от заказа, сославшись на избыток собственной продукции. Фермер подозревает, что такие ситуации не случайны и являются следствием переизбытка продукции на рынке.

В то же время, попытки раздать картофель бесплатно пока не оправдывают себя. Интерес к таким предложениям минимален. Один фермер признался, что, хотя несколько человек и обратились к нему после объявления, оказалось, что звонили они в основном из любопытства, а не из искреннего желания забрать урожай.

В то время как польские производители испытывают трудности с продажей своих запасов, импорт картофеля в страну продолжается. Сырье поступает в Польшу из таких стран, как Германия, где также наблюдается избыток производства.

Как пишут польские СМИ, одной из причин такой ситуации является более качественная подготовка немецкого картофеля к продаже – он должным образом сортируется и упаковывается, а также поступает уже в упаковках по сортам, адаптированным к конкретным потребностям рынка. Кроме того, польские розничные сети чаще полагаются на надежных зарубежных поставщиков.

Однако неофициально среди фермеров ходят слухи, что есть и другие причины. Поступают сообщения о том, что во многих случаях немецкие экспортеры, желающие избавиться от излишков, организуют бесплатную транспортировку товаров из Германии в Польшу.

В Польше сейчас закупочные оптовые цены на картофель упали примерно до 0,20-0,25 злотых (16–20 белорусского копеек) за килограмм, что в четыре раза меньше, чем в 2025 году. Однако это не отражается напрямую на розничных ценах — картофель по-прежнему относительно дорог в магазинах.

Фермеры не намерены пассивно ждать улучшения ситуации. В условиях кризиса они требуют, в частности, действий со стороны Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK), таких как проверка прозрачности цепочки поставок, усиление контроля за обозначением страны происхождения и мониторинг торговых наценок.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) оповестило магазины и покупателей, что не все овощи и фрукты, которые продаются в магазинах, должны стоить не выше установленных недавно цен.

МАРТ рекомендовал магазинам обозначить картошку, капусту и яблоки «специальными надписями»