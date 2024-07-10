Польша возобновила пропуск грузовиков через "Кукурыки — Козловичи" — ГТК

Опубликовано: 10.07.2024 17:34 , Обновлено: 10.07.2024

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили о том, что польская сторона возобновила пропуск грузовиков через пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный — "Козловичи"). Напомним, ранее было известно, что с 03:00 10 июля польские таможенники не принимали тягачи, в результате чего на КПП выстроилась очередь как минимум из 600 фур.

По состоянию на 17:10 10 июля, транспорт в направлении Польши движется, но “пока неритмично”, отметили белорусские таможенники. По их словам, сейчас выезда из Республики на погранпереходе “Кукурыки” ожидает свыше 600 большегрузов.

Ранее в Гопогранкомитете сообщили, что в ночь на 10 июля поляки перестали пропускать фуры на свою территорию. По словам ГТК, за сутки сопредельная сторона приняла лишь «9% от нормы» (её для себя установили белорусские таможенники на уровне 50 грузовиков в час; польские пограничники никакие нормы пропуска авто через КПП не озвучивают). По их данным, за час границу пересекали всего 4 фуры.

Информация о состоянии на КПП от ГТК Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что очевидцы начали сообщать о новых запретах при въезде в Польшу. Во-первых, по информации участников чата, пограничники перестали пропускать авто, если за его рулем или хотя бы в салоне не сидит владелец. Во-вторых, запретили провозить алкоголь и сигареты в любых количествах.

Польша запретила ввозить алкоголь, сигареты и въезжать на авто по доверенности? Белорусы пожаловались на ограничения