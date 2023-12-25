Белгидромет объявил на 26 декабря оранжевый уровень опасности по всей Беларуси из-за почти шторма

Опубликовано: 25.12.2023 14:27 , Обновлено: 25.12.2023

МЧС и Белгидромет Беларуси предупредили об оранжевом уровне опасности 26 декабря по всей стране. Службы предупредили белорусов о штормов ветре до 72 км/час.

“Ночью и утром 26 декабря (вторник) во многих районах республики и в г. Минске ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с”, - [link href=“https://pogoda.by/information/news/21183” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в Белгидромете.

[info_b]Штормовым ветром считается, когда он достигает скорости 20,8-24,4 м/сек. При такой силе гнутся большие деревья, ветер срывает черепицу, шифер с крыш. В городе могут быть порваны линии электропередач и контактных сетей электротранспорта, выведены из строя светоточки уличного освещения, повалены деревья.[/info_b]

В МЧС тоже рассказали, что из-за такой погоды белорусам стоит опасаться отрыва линий электропередач и отключение подстанций. В населенных пунктах ветер может повредить и даже обрушить “слабо укрепленные конструкции, кровьли зданий”. Могут падать деревья и

Спасатели рекомендовали жителям Беларуси ставить маш на в гаражах и крытых парковках, или хотя бы подальше от деревьев и зданий.

Что с погодой?

В Белгидромете рассказали, что 26 декабря, во вторник, погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты с Западной Европы. Небо будет облачным, но с прояснениями. Что не помешает по большей части страны пройти снегу, мокром снег и дождю.

В Белгидромете уверены, что температура ночью будет опускаться ночью до -3°С по северу и до +4°С по юго-западу страны. А днём воздух будет прогреваться до 0..+6°С, а по югу даже до +10°С.

В среду, 27 декабря, мокрый снег, дождь и даже слабые метели продолжатся. Ветер также пообещали порывистый. А температуру воздуха в Белгидромете спрогнозировали днём в пределах -2..+5°С, а ночью по северу при прояснениях до -5°.

В четверг, 28 декабря, снова пообещали ветер, осадки и порывистый ветер.

Температуру ночью насчитали в рамках -5..+2°С, а по северу при прояснениях до -7°С. Днём же спрогнозировали колебания от -2°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу страны.

Солнце тоже “порадует”?

Тем временем, Солнце ближе к полуночи 24 декабря произвело третью вспышку М1.1, которая породила мощный выброс массы. Из-за ого, что вспышка произошла за юго-восточным западным краем видимого диска, на снимках ее очень хорошо видно. Как правило, такие выбросы могут приводить к магнитным бурям на Земле.