Польша подтвердила, что разворачивает на границе не только белорусов

Опубликовано: 23.02.2023 08:40 , Обновлено: 23.02.2023

Пограничная служба Польши 22 февраля уточнила, на кого распространяются ограничение на движение в пункте пропуска Кукурыки-Козловичи на границе с Беларусью.

«Ограничения по оформлению большегрузных транспортных средств не будут применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в Республике Польша и в государствах-членах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — сторонах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерация», — сказано в заявлении.

Автомобили, зарегистрированные в других странах, «не будут проходить таможенный контроль в пункте пересечения границы в Кукурыках».

Импредложили ехать в Беларусь через Литву или Латвию.

По информации белорусского ГТК, ограничения на Кукурыках сказалось на «Казахстане, Кыргызстане, Сербии, Молдове, Узбекистане, Турции, Македонии».

Напомним, ранее Телеграф писал, что Польша начала разворачивать не только белорусские грузовики, но и автомобили других стран. Например, Казахстана.