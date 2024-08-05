"Половина детей отсутствовала" — Генпрокуратура проверила детские лагеря в Беларуси. Что с ними не так?

Опубликовано: 05.08.2024 13:32 , Обновлено: 05.08.2024

Прокуратура Гомельской области нагрянула с проверкой в детские оздоровительные лагеря. В ходе мониторинга сотрудники ведомства установили, что обстановка "не в полной мере отвечает" требованиям безопасности и другим положениям белорусского законодательства. Так, например, в одном из лагерей вообще отсутствовала половина детей.

В Генпрокуратуре отметили, что в одном из лагерей Гомельщины из-за неправильной эвакуации во время урагана, который обрушился на Беларусь в середине июля, четверо несовершеннолетних получили травмы, а один 14-летний подросток и вовсе погиб. Согласно видеозаписям, мальчик направился в спальный корпус не к ближайшему главному входу, а к запасному, с тыльной стороны здания, где на лестнице “был смертельно травмирован”.

Помимо этого, проверка показала, что в отдельных лагерях отсутствовал должный контроль за детьми, из-за чего несовершеннолетние нарушали дисциплину и правила внутреннего распорядка. Кроме того, между детьми происходили конфликты, которые в итоге заканчивались драками. Также руководство лагеря не соблюдало санитарно-гигиенические требования, в результате чего портились продукты питания.

В то же время в другом лагере, спортивном, согласно документам, должно было находиться 87 ребят, однако на момент проверки “почти половина детей отсутствовала”, сообщили в Генпрокуратуре. Интересно, что по документам питание предоставляли 87 школьникам, а в действительности кормили только 48 детей.

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Суд Витебского района запретил студенту самостоятельно тратить стипендию. Что послужило причиной?