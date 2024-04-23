"Полностью навести порядок" - Кочанова рассказала, что хочет видеть на рекламных билбордах в Минске

Опубликовано: 23.04.2024 13:03 , Обновлено: 23.04.2024

Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова на совещании по вопросам рекламы поручила разобраться с содержанием рекламных билбордов в Минске и рассказала, что там, по ее мнению, должно быть изображено. Слова Кочановой привела пресс-служба верхней палаты парламента и агентство БелТА.

“До 1 мая мы должны полностью навести порядок с наружной рекламой в Минске. Не просто с установкой билбордов и еще каких-то конструкций, а именно с содержанием рекламы”, - заявила Кочанова.

И напомнила, что в столице проводят “серьезные мероприятия”, среди них - подготовка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских, Всебелорусское народное собрание, которое начнет работать 24 апреля, и “ряд других”. “Поэтому, конечно, и содержание рекламы должно отражать нашу жизнь, то, что происходит в нашей стране”, - сказала председатель Совета Республики.

По ее словам, этот вопрос - на контроле Совета Республики. “Мои коллеги практически каждую неделю проезжают город в разных его частях. Начнем с того, что мы покажем, какая реклама у нас на сегодняшний день есть и где есть еще какие-то проблемы”, - поделилась Кочанова.

Но сроки сжатые, уже 1 мая эту работу, подчеркнула она, должны завершить.

Кстати, в феврале 2024 года глава Совета Республики уже акцентировала внимание на содержании рекламных билбордов в Минске: “Я еду и смотрю: возле музея Великой Отечественной войны стоит рекламный щит. Скажите, по логике вещей, что там должно быть? Конечно, что-то связанное с 80-летием освобождения Беларуси…”

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси на законодательном уровне запретили рекламу учебы и работы за границей. Но с исключением: если организации и ИП оказывают услуги по направлению на обучение за пределами Беларуси или же по трудоустройству там, то запрета нет.

В Беларуси запретили рекламу учебы за границей (с исключением) и разрешили рекламу алкоголя на ТВ